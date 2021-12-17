Украинские силовики получат 50 французских вертолетов производства Airbus

Украина получит 50 французских вертолетов производства Airbus, сообщил киевский министр внутренних дел Денис Монастырский на странице в Facebook. Глава ведомства уточнил, что зарубежные машины поступят украинским силовикам уже в 2022 году.

«У нас очень амбициозные планы на следующий год по качественному оборудованию и статусу крупнейшего авиапарка в Европе. Да, мы получим 50 современных вертолетов Aurbus (очевидно, министр имел ввиду Airbus — прим. «Ленты.ру») французского производства», — написал Монастырский.

Поставки оборудования для МВД из Франции помогут Украине материально обеспечить два крупных проекта — Единое аэромедическое пространство и Европейский центр пожарной безопасности. Первый сделает возможным быстрое оказание медицинской помощи в удаленных точках страны, а второй поможет предотвратить большинство лесных пожаров, уверен министр.

Ранее Франция стала причиной задержки поставок украинского танка «Оплот» в США. Французам не понравилось, что боевая машина, которая использует их комплектующие, будет тестироваться в Америке. В частности, в «Оплоте» установлены тепловизоры компании Thales.

Также 17 декабря штраф от Украина потребовали в Перу, куда Киев обещал поставить транспортный самолет Ан-178, однако не смог выполнить контракт в срок. Просрочка будет стоить украинской стороне тысячи долларов в месяц.