Перу оштрафовало Украину за срыв авиаконтракта

Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178. Об этом пишет Infodefensa.

Контракт на передачу перуанской полиции самолета был заключен еще в 2019 году. Поставить технику Киев обязался осенью 2021 года. Не получив заказ, Лима обязала Украину выплатить по пять тысяч долларов за первые два месяца просрочки. Последующие три месяца обойдутся Украине по 35 тысяч долларов, неустойка между пятым и двенадцатым месяцами составит по 70 тысяч долларов. Через год Перу сможет отказаться от контракта.

Прибывшая в октябре на Украину перуанская делегация посетила двигателестроительный завод «Мотор Сич». Им показали лишь один частично собранный двигатель. Сейчас, по информации издания, самолет построен примерно на 65 процентов

По информации РИА Новости, Киев до заключения контракта намеренно дезинформировал перуанцев, заявив об отсутствии проблем с российскими элементами для Ан-178. Сейчас же самолет стоит в ангаре из-за отсутствия комплектующих и их замен.

29 ноября на Украину подали в суд Гааги из-за национализации предприятия «Мотор Сич». Китайская компания Beijing Skyrizon, один из инвесторов «Мотор Сич», требует компенсировать убытки, вызванные решением украинского правительства. Сумма иска оказалась крупной — 4,5 миллиарда долларов. «Мотор Сич» занимается производством двигателей для авиации. В 2019 году половину акций предприятия выкупили китайские инвесторы. Сделкой почти сразу заинтересовалась Служба безопасности Украины. В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации компании.