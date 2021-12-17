В России создали препарат для выявления рака

Российские ученые из Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Канады разработали препарат на основе аптамеров для обнаружения раковых клеток и метастазов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте «Годнауки.рф».

Аптамерами называют одноцепочечные молекулы ДНК, которые действуют как аналоги антител и связываются с клетками-мишенями, в том числе раковыми клетками. Они позволяют визуализировать даже небольшие опухолевые очаги. В новой работе исследователи создали ДНК-аптамеры, помеченные радиоактивным углеродом, который является безопасным и быстрораспадающимся радионуклидом.

Препарат протестировали на мышах с асцидной карциономой Эрлиха и ее метастазами. Аптамер позволил определить первичные и вторичные опухолевые очаги размером меньше двух миллиметров. Метастатические поражения было выявлены в щитовидной железе, желудке, печени, почках, кишечнике, мышцах и многих других органах. Вещество полностью выводилось из организма в течение часа.