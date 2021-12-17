Ограбление российского банка на десять миллионов рублей попало на видео

В Екатеринбурге грабитель, вынесший 10 миллионов рублей из офиса российского банка в Екатеринбурге вечером 14 декабря, попал на видео. Запись опубликовали «Вечерние ведомости».

Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина в куртке с капюшоном, закрывающем лицо, заходит в отделение банка на улице Декабристов и достает из сумки пистолет. После этого он наводит оружие на сотрудниц, несколько раз бьет одну из женщин по руке и приставляет пистолет к ее виску. Затем она открывает дверь помещения, в котором хранятся купюры. Злоумышленник складывает деньги в пакет и выходит с ним из здания.

Ранее сообщалось, что оперативники ведут поиски преступника. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой с применением оружия») УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.