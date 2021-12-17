Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Ограбление российского банка на десять миллионов рублей попало на видео

Камера наблюдения зафиксировала ограбившего банк в Екатеринбурге на 10 миллионов рублей

В Екатеринбурге грабитель, вынесший 10 миллионов рублей из офиса российского банка в Екатеринбурге вечером 14 декабря, попал на видео. Запись опубликовали «Вечерние ведомости».

Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина в куртке с капюшоном, закрывающем лицо, заходит в отделение банка на улице Декабристов и достает из сумки пистолет. После этого он наводит оружие на сотрудниц, несколько раз бьет одну из женщин по руке и приставляет пистолет к ее виску. Затем она открывает дверь помещения, в котором хранятся купюры. Злоумышленник складывает деньги в пакет и выходит с ним из здания.

Ранее сообщалось, что оперативники ведут поиски преступника. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой с применением оружия») УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности
Россияне назвали виновных в утечке персональных данных
ЦБ предложил убрать комиссии за переводы из банка в банк
Власти популярной пляжной страны отменят карантин для вакцинированных туристов
Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Российский полицейский проигнорировал жалобу девочки на отчима с ножом
Женщина пошла в ресторан и стала обладательницей россыпи жемчужин
Врач рассказал о состоянии извлеченного из-под обломков комбината рабочего
Сбежавший в Белоруссию солдат Польши рассказал об убийствах на границе
Политтехнолога из команды Зеленского сняли с эфира ТВ за ксенофобию
Власти Москвы назвали условие для допуска родителей на утренники в школы
Известный блогер предложил мэру российского города не позориться и уволиться
Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter