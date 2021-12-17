Матвиенко предложила заменить слова «кешбэк» и «каршеринг»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России злоупотребляют англицизмами в речи. Об этом сообщает ТАСС.

Она предложила придумать русские аналоги слов «кешбэк» и «каршеринг», обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. «Посмотрите, как берегут свой язык страны, где небольшая численность населения, где язык не очень распространен. Они даже на сугубо компьютерные технические вещи, которые одни и те же по всему миру, создают аналог на своем родном языке, а у нас каршеринг», — сказала она.

По мнению Матвиенко, такая проблема встречается и среди детских товаров, и необходимо «заложить уже в элементы одежды сказку, мечту, вкус, эстетику, все на русском языке». Спикер Совфеда подчеркнула, что это является одним из элементов воспитания патриотизма.

В конце ноября исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» назвал самые раздражающие россиян иностранные слова в профессиональном общении. Выяснилось, что лишь половина из 1800 опрошенных употребляют англицизмы в профессиональном общении. При этом каждый десятый россиянин в возрасте 45-55 лет не понимает смысла заимствований.