ЕК признает атом и природный газ экологически чистыми источниками энергии

Европейская комиссия до конца года признает атом и природный газ экологически чистыми источниками энергии. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, передает ТАСС.

«В три часа утра [в пятницу] я вернулся с заседания Европейского совета. Председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] пообещала, что до конца текущего года ЕК реализует акт, которым подтвердит, что атом и газ являются источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами», — сказал Бабиш.