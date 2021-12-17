Оперная певица Светлана Касьян представила песни из сольного альбома
Оперная певица Светлана Касьян представила песни из сольного альбома Fratelli Tutti
Российская оперная певица Светлана Касьян впервые исполнила несколько композиций своего сольного альбома Fratelli Tutti («Все люди — братья») на культурном фестивале «Русский Рим», который проходил на этой неделе в Москве в Доме Пашкова.
Полностью альбом стал доступен с 17 декабря. Он посвящен папе Римскому, который не только хорошо знаком с творчеством российской певицы, но даже наградил ее, единственную женщину в мире церковным орденом Святого Сильвестра, попросив ее всегда петь «во имя Бога». Полностью альбом доступен по ссылке.