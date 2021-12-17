Оперная певица Светлана Касьян представила песни из сольного альбома

Российская оперная певица Светлана Касьян впервые исполнила несколько композиций своего сольного альбома Fratelli Tutti («Все люди — братья») на культурном фестивале «Русский Рим», который проходил на этой неделе в Москве в Доме Пашкова.

Полностью альбом стал доступен с 17 декабря. Он посвящен папе Римскому, который не только хорошо знаком с творчеством российской певицы, но даже наградил ее, единственную женщину в мире церковным орденом Святого Сильвестра, попросив ее всегда петь «во имя Бога». Полностью альбом доступен по ссылке.

