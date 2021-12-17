Задержан убийца популярной в Махачкале гадалки

В Махачкале задержан 37-летний подозреваемый в убийстве местной гадалки 56-летней Шовкат Джалаевой. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает издание Baza.

По данным издания, задержанный по имени Галиб — один из бывших клиентов женщины. Он якобы испытывал проблемы сексуального характера. Решить их мужчина захотел с помощью обряда по снятию порчи, поэтому обратился к гадалке. Женщина провела магический ритуал, однако помочь клиенту, по всей видимости, он не смог. Тогда подозреваемый решил отомстить целительнице.

Галиб собирался убить еще одну гадалку, проживающую в Магарамкенте. Она, как и погибшая Джалаева, не смогла решить его сексуальные проблемы.

Ранее 17 декабря сообщалось, что Джалаеву убили 11 декабря. Утром она ушла в магазин и, пока ее не было, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в дом зашел мужчина среднего роста в черной куртке с капюшоном на голове.

Через три минуты после того, как женщина вернулась, из дома быстрым шагом вышел незнакомец и скрылся. Погибшую гадалку нашел муж. Она получила 12 ударов ножом и скончалась от полученных ранений на месте.