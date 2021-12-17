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Офицер МЧС перетащил грузовик весом больше восьми тонн

Офицер МЧС из Красноярска Веселов установил новый рекорд России

Фото: пресс-служба DAF

Офицер МЧС и спортсмен Иннокентий Веселов установил новый рекорд по силовому экстриму. Об этом сообщает «7 канал».

Россиянин перетащил грузовик весом больше восьми тонн. Отмечается, что это не первое его достижение — ранее ему удалось отбуксировать самолет.

По словам Веселова, ему с детства нравилось поднимать тяжести, он занимался тяжелой атлетикой, достиг уровня мастера спорта. Спортсмен рассказал, что без тяжелой атлетики ничего не достиг бы в силовом экстриме.

В начале августа Веселов сдвинул с места 65-тонный самолет Boeing 737-800 и установил рекорд России по трек-пулу. В аэропорту Красноярска россиянин отбуксировал самолет более чем на 17 метров. Для этого он использовал специальное снаряжение и натянутый трос.

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Варвара Кошечкина
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