Коневоды из Оймякона рассказали о детстве с лошадьми

Коневоды из Оймякона, отправившиеся в путешествие на якутских лошадях, рассказали о детстве и воспитании. Об этом сообщает Sakhapress.

Отмечается, что всадники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев хотят добраться до Москвы и попасть на юбилейный ысыах, посвященный 100-летию ЯАССР. По словам путешественников, сейчас они находятся в 300 километрах от Иркутска.

По их словам, якутские лошади, на которых они отправились в путь, всегда были опорой и поддержкой человеку. «Мой отец Семен Львович Винокуров является потомственным коневодом, моя мать Ирина Христофоровна тоже. Поэтому в первую очередь я научился сидеть в седле, только потом научился ходить», — рассказал один из коневодов. По его словам, с детства их учили уважать лошадей и заботиться о них, потому что они были кормильцами и защитниками.

Отмечается, что основная цель путешествия — популяризация этой породы лошадей.