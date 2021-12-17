Россия ответила на санкции Британии из-за дела Навального

Москва вводит санкции против семи граждан Британии в качестве ответной меры на введение Лондоном ограничений против такого же числа российских граждан из-за дела учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова переданы в заявлении на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что ограничительные меры были принятые британской стороной в августе из-за предполагаемой ответственности семи российских граждан за отравление Навального. «Считаем этот очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах», — подчеркнула она.

Захарова заявила, что раскручивание «санкционного маховика» со стороны Соединенного Королевства сводит на нет усилия российской стороны по нормализации отношений. «Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны», — добавила она. Представитель МИД также пообещала, что любые недружественные шаги в отношении Москвы не останутся без ответа.

20 августа правительство Великобритании ввело санкции против семи сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным. Попавшим в черный список запретили иметь счета в британских банках, а также посещать страну.

20 августа 2020-го Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, политику оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, где заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи сообщали, что яда не обнаружили.