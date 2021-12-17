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Спасший сотни детей российский врач сообщил о новом уголовном деле

Врач-трансплантолог Каабак подтвердил, что проходит фигурантом по новому уголовному делу
Михаил Каабак

Михаил Каабак. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Спасший сотни детей российский врач-трансплантолог Михаил Каабак сообщил, что проходит фигурантом по новому уголовному делу. Об этом в пятницу, 17 декабря, пишет Говорит Москва в своем Telegram-канале.

О том, что 13 декабря дома у хирурга прошел обыск, ранее писала Baza. По ее данным, это связано с уголовным делом о мошенничестве, возбужденным в апреле 2021 года в отношении работников «Центра содействия развитию и поддержки медицины», с которым сотрудничал детский врач. Речь идет о покупке лекарств для детей на 11 миллионов рублей на деньги фонда «Помоги спасти жизнь». Оплата производилась наличными.

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По мнению следствия, писала Baza, финансы были похищены и тратились неизвестными сотрудниками «Центра содействия развитию и поддержки медицины» на свое усмотрение. Уточнялось, что Каабак, а также его заместитель и директор «Центра содействия развитию и поддержки медицины» проходят по этому делу свидетелями, но их статус может измениться.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач подтвердил, что является фигурантом нового уголовного дела. Подробностями он поделиться не смог — дал подписку о неразглашении. Тем не менее он выразил уверенность в том, что «правоохранительные органы смогут разобраться в этом деле».

Михаил Каабак, один из немногих российских трансплантологов, производящих пересадку почек детям с небольшим весом, объявил о своем увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) в мае 2021 года. По его словам, он не может безопасно проводить операции из-за внутренней регуляторики администрации института. Также он указал, что в учреждении не хватает лекарств, а внутренние распоряжения и акты противоречат друг другу.

Позднее сообщалось, что он решил оспорить свое увольнение в суде.

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Евгения Куликова
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