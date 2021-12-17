В МЧС рассказали об отказавшихся от закрытия «Листвяжной» родственниках горняков

Родственники погибших в аварии на «Листвяжной» в Кемеровской области горняков выступили против закрытия шахты. Об отказавшихся от прекращения работы предприятия жителях Кузбасса рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью РБК.

«На встрече с семьями погибших мы их спросили: хотите ли вы, чтобы шахта продолжала работать или мы ее закрываем? Все в один голос сказали, что шахта должна работать. В Кузбассе это на генетическом уровне», — пояснил Чуприян.

По его словам, России нужен уголь, но страна еще больше заинтересована в том, чтобы шахтеры были живы.

Врио главы МЧС также подчеркнул, что на объектах, где работа связана с риском, все участники должны обладать железной производственной дисциплиной. В случае с угольными шахтами нужно мониторить концентрацию метана, а не создавать видимость проверок, считает он.

Чуприян сообщил, что в «Листвяжной» горноспасатели занимаются откачкой воды — в шахте ее около 20 тысяч тонн. Помимо этого, они восстанавливают работу шахтного оборудования.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Россиянин рассказал, что ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.