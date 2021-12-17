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Среда обитания

Мясо оказалось убийственным для людей

Производство мяса привело к ежегодной преждевременной смерти 75 тысяч китайцев

Фото: AP

Ученые связали ежегодные преждевременные смерти 75 тысяч жителей Китая с растущим потреблением мяса в стране. Производство говядины и свинины загрязняет атмосферу убийственными для организмов людей веществами. Текст исследования опубликован в журнале Nature Food.

Из удобрений для почвы и навоза животных выделяется аммиак. Он может вымываться дождями из почвы с ферм и вступать в реакцию с другими веществами в атмосфере. В воздухе образуются твердые микрочастицы, которые токсичны для человека — они могут привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также спровоцировать рак легких.

Оказалось, что в последние 50 лет производство мяса в Китае выросло на 433 процента, с 15 до 80 мегатонн — значительно сильнее, чем в других странах мира. Отчасти повышенная потребность Китая в мясе связана с ростом населения, однако ученые утверждают, что большую роль сыграли изменения в рационе жителей.

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Авторы исследования призывают человечество пересмотреть пищевые привычки и отказаться от вредных для здоровья продуктов. Изменения в рационе, по мнению ученых, помогут не только улучшить самочувствие, но и спасти планету от выбросов метана — мощного парникового газа, выделяемого навозом и при отрыжке у сельскохозяйственных животных.

Ранее швейцарские ученые оценили, как жителям планеты придется изменить поведение ради предотвращения глобального потепления. По прогнозам экспертов, людям придется отказаться от видеоигр, реже мыться и смотреть телевизор, а также перестать употреблять пиво и мясо. Допустимыми в рационе специалисты назвали птицу, морепродукты, вино и газировку без сахара.

Анна Аверьянова
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