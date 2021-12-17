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Российские ученые изготовили копию черепа доисторического медведя

В Екатеринбурге создали копию черепа малого пещерного медведя

Фото: ИЭРиЖ УрО РАН

Екатеринбургские ученые, специалисты лаборатории палеоэкологии Института экологии, растений и животных (ИЭРиЖ) УрО РАН и сотрудники кафедры литейного производства и упрочняющих технологий УрФУ, создали из полиамида копию черепа малого пещерного медведя. Об этом сообщается на сайте УрФУ.

Отмечается, что череп был найден в пещере Иманай в национальном парке «Башкирия» в 2015 году. Возраст оригинала — около 35 тысяч лет, в теменной части черепа есть отверстие, что является редким свидетельством охоты древнего человека на малого пещерного медведя.

«Череп очень хрупкий, и его постоянная демонстрация и транспортировка неблагоприятно сказываются на сохранности. А пластиковая копия создана из прочного материала. Она необходима для научных и учебных целей. У ученых постоянно возникают потребности измерить этот череп, заглянуть в искусственное отверстие, исследовать края этого отверстия или смоделировать акт охоты на пещерного медведя», — рассказал руководитель исследовательского проекта Дмитрий Гимранов.

По мнению ученых, массовое создание пластиковых черепов может быть полезным также для музеев и школ.

Варвара Кошечкина
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