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Миллионам россиян предсказали выход на биржу

Глава Набсовета Мосбиржи: к концу 2022 года ожидается около 25 млн розничных клиентов

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин предсказал массовый выход миллионов россиян на торговую площадку в течение следующего года, передает корреспондент «Ленты.ру» с презентации биржи.

По словам Вьюгина, к концу 2022 года руководство Мосбиржи ожидает около 25 миллионов розничных клиентов (физических лиц). На данный момент их число равняется 16 миллионам.

Также Вьюгин отметил, что рассчитывает не только на количественную, но и на качественную экспансию. «Мы ожидаем, что люди будут не просто торговать, но и четко понимать, что они делают. Из любой точки мира можно будет совершать операции с российскими активами. Собственно, так уже и происходит», — сказал глава набсовета Московской биржи.

Резкий рост числа розничных клиентов был отмечен на российских биржах, в первую очередь на Московской бирже, в 2020 году. За 12 месяцев их прирост стал рекордным — с 3,8 до 8 миллионов человек, имеющих открытые на площадке брокерские счета.

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Платон Щукин
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