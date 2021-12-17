В Якутии обнаружили многодетную белую медведицу

В Якутии на территории природного заповедника «Медвежьи острова» обнаружена белая медведица с тремя медвежатами. Об этом «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию.

Многодетные белые медведицы встречаются довольно редко. Семья движется в сторону Северного Ледовитого океана, сообщил директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов.

«В среднем белые медведи имеют потомство одного-двух медвежат, три — очень редко, а до половозрелого возраста доживают, к сожалению, не все медвежата. В этом возрасте они очень уязвимы, и все зависит от матери. Появление на территории заповедника этой многодетной семьи я считаю уникальным событием», — рассказал Семенов.

Директор национального парка отметил, что «Медвежьи острова» называют родильным домом белых медведей. Также он добавил, что эту же многодетную медведицу с потомством видели осенью в ресурсном резервате «Курдигино-Крестовая». Семейство выглядело упитанным.

Заповедник «Медвежьи острова» открыт в июле 2020 года, он является подведомственным Национальному парку «Ленские столбы». На территории заповедника зафиксировано 27 видов животных и 8 растений, занесенных в Красную Книгу.

Ранее сообщалось, что частые визиты белых медведей к оленеводам на Ямале могут быть связаны с наступлением глобального потепления. Такую причину выдвинули ученые. Исследователи также допускают, что животным не хватает корма на привычных территориях.