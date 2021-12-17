Пассажир в знак протеста надел вместо маски женские стринги и получил поддержку

Пассажир рейса United Airlines в знак протеста надел вместо защитной маски красные женские стринги и был выгнан из самолета, получив при этом одобрение своему поступку от других попутчиков. Об этом сообщает телеканал Fox4.

Инцидент произошел в среду, 15 декабря, на борту рейса, следовавшего по маршруту Форт-Лодердейл — Вашингтон (США). Один из пассажиров решил продемонстрировать свою позицию в отношении закона Администрации транспортной безопасности, который обязывает американцев носить во время полета средства индивидуальной защиты. Так, вместо маски мужчина надел на лицо красные женские стринги.

Тем не менее, бортпроводница не оценила юмор американца — на опубликованных кадрах запечатлен их разговор. Несмотря на доводы туриста о том, что стринги, как и маска, закрывают дыхательные пути, стюардесса попросила мужчину покинуть борт. В ответ на это несколько других пассажиров выразили поддержку попутчику и в знак солидарности тоже отказались от полета.