Россию призвали не вмешиваться в отношения НАТО с Украиной

Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО с Украиной, так как отношения этих двух сторон касаются только их самих. Об этом говорится в заявлении альянса, передает РИА Новости.

«Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», — призвали там. В документе отмечается, что «любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия», и за него «придется заплатить высокую цену».

В этом же заявлении организация поставила условие, при котором альянс будет готов работать над мерами по укреплению доверия с Россией. Так, это возможно, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности. Кроме того, диалог должен основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют основу безопасности в Европе.