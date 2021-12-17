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Подполковник в отставке рассказал о судьбе осужденных за убийство Япончика

Криминалист Игнатов: осужденных за убийство Япончика ждут разборки с другими заключенными

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Каху Газзаева, Джамбула Джанашию и Муртаза Шаданию, осужденных по делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика), спрячут в колонию, где им смогут обеспечить безопасные условия содержания. Об этом «Ленте.ру» рассказал криминалист, подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов.

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По его словам, криминальный мир вряд ли простил исполнителей убийства одного из самых известных воров в законе, поэтому в колонии им не избежать разборок с другими заключенными.

Не меньше опасаться за свою судьбу, по мнению криминалиста, стоит и находящемуся в бегах вору в законе Махо, предполагаемому заказчику преступления. На воле есть те, кто хотел бы отомстить ему и отправить на тот свет вслед за убитым авторитетом.

«Япончик был очень значимой фигурой в криминальном мире. Осталось много его "крестников" [тех, кто получил воровские титулы при его участии], они являются серьезными ворами», — объясняет криминалист.

Каха Газзаев получил 14 лет колонии, Муртази Шадания — 15 лет, а Джамбул Джанашия — 16 лет. По версии следствия, 28 июля 2009 года Газзаев, Шадания, Джанашия и еще Нугзар Папава прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Вор в законе позднее скончался в больнице.

В организации убийства обвиняют вора в законе Илью Симонию (Махо), который пошел на преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за Япончиком.

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Мария Рубникович
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