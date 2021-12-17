В Новороссийске заметили редкое природное явление

Житель Новоросийска показал кадры редкого природного явления под название бора — сильный стоковый ветер. Фотографии и видео появились в его Instagram-аккаунте.

«Выглядит максимально эффектно, как будто пустили тяжелого дыма. Бора возникает в Новороссийске, когда холодный атмосферный фронт подходит к прибрежному хребту с северо-востока. Холодный атмосферный фронт сразу же переваливает через невысокий прибрежный хребет. Под воздействием силы гравитации холодный воздух стекает по склону горного хребта, при этом приобретая большую скорость», — говорится в подписи к снимкам.

Автор отметил, что, перебравшись через гору и заехав в облачность, он ощутил сильное понижение температуры — со стороны моря температура воздуха составляла плюс 15 градусов, а со стороны облачности — плюс 3.

«Явление это крайне редкое и ярко наблюдается в России только в Новороссийске», — заключил он.