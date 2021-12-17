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Омикрон-штамм начал распространяться в Японии

В Японии омикрон-штаммом коронавируса заразился человек, не выезжавший из страны

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Омикрон-штаммом коронавируса заразился житель японской столицы Токио, не выезжавший из страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Мужчина заразился новым типом COVID-19 после того, как контактировал с инфицированной девушкой, приехавшей из США и находившейся на карантине. Еще до того, как у нее обнаружили новый штамм, молодой человек встретился с ней, а после посетил футбольный матч.

17 декабря министры здравоохранения G7 признали, что омикрон-штамм COVID-19 является самой опасной угрозой. Представители стран «Большой семерки» выразили глубокую обеспокоенность ростом числа случаев заражения новым вариантом вируса.

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Николай Чигасов
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