Россия не станет поставлять оружие талибам

Россия не станет поставлять оружие радикальному движению «Талибан» (запрещено в России), захватившему власть в Афганистане. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы», — оценил Кабулов заявления о поставке Москвой оружия талибам. Он отметил, что боевики не нуждаются в этом, так как американские войска оставили в Афганистане столько оружия, «что на две страны хватит».

Более того, Кабулов предупредил, что талибы из-за экономического кризиса могут начать продавать оставленное американцами оружие. «Вот это, не дай бог, попадет в руки террористических группировок разных мастей от Европы до Африки. Тогда будет большая беда», — заключил спецпредставитель президента.

15 августа «Талибан» взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Эвакуация американских войск и дипломатической миссии из Афганистана официально завершилась 31 августа 2021 года.

