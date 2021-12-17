Глава МИД Украины рассказал о планах Запада отключить Россию от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитий Кулеба рассказал о планах Запада отключить Россию от международной банковской системы SWIFT в случае агрессии против Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC, запись выступления доступна на YouTube.

По его словам, западные страны разрабатывают целый пакет санкций на случай эскалации, в который могут войти такие меры, как ограничение инвестиций, торговли, банковских операций и наложение ограничений на суверенный долг страны. Глава МИД Украины также отметил, что обсуждается и «ядерный вариант», который вызывает самые ожесточенные дебаты, — отключение России от SWIFT. При этом Кулеба подчеркнул, что не в курсе полного содержание обсуждаемого пакета санкций.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер. сообщало, что западные страны считают проблематичным отключение России от системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной.

