В Совфеде ответили на продление ЕС санкций против России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что продление санкций в отношении России является рутинной процедурой, которая повторяется каждые полгода. Так он ответил на них в разговоре с «Известиями».

По словам сенатора, этот процесс не прекратится, пока не будут нормализованы отношения между странами. «Я не думаю, что эти санкции достигают какого-то результата, на который они были рассчитаны. Ну что, будем воспринимать их как должное, отвечать своими санкциями», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что Россия тоже вводила ограничения после санкций, она продолжит это делать.

17 декабря лидеры 27 стран Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций против России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если РФ «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Кроме того, в ЕС призвали Москву выполнить свою часть сделки, а также приступить к выполнению Минских соглашений.