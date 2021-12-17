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Оппозиционного белорусского блогера приговорили к 13 годам колонии

В Минске суд приговорил белорусского блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам лишения свободы

Кадр: PALCHYS LIVE /| YouTube

Минский городской суд приговорил оппозиционного белорусского блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Его признали виновным в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, организации массовых беспорядков и грубых нарушений общественного порядка, а также публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя. Наказание Пальчис будет отбывать в колонии усиленного режима.

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В управлении Следственного комитета (СК) Белоруссии по Минску заявили, что свою «преступную деятельность» блогер начал вести еще в 2016 году. По данным ведомства, «основным оружием» мужчины были созданные им Telegram-канал и страницы в социальных сетях, которые «использовались для управления сознанием толпы».

Отмечается, что приговор Пальчису может быть обжалован и опротестован в Верховном суде республики.

Уголовное преследование Пальчиса было связано с серией протестов, начавшихся после выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых, согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Тогда были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых рассказывали о пытках и избиениях в изоляторах. Еще сотни впоследствии получили тюремные сроки за свою оппозиционную деятельность.

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Георгий Нестеров
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