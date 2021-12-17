Заподозренный женой в алкоголизме пастор научился пьянеть без алкоголя

Жена заподозрила пастора из американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, в скрытом алкоголизме, но выяснилось, что его организм научился самостоятельно вырабатывать алкоголь и пьянеть. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летний Адам Стамп страдал от провалов в памяти и периодически не мог членораздельно изъясняться. Мужчина часто вел себя так, как будто напился, хотя не делал ни глотка алкоголя. Его 37-летняя жена Яна Стамп заподозрила, что муж ведет двойную жизнь и скрывает алкоголизм, когда утром почувствовала от него характерный запах, а затем обнаружила его без сознания на полу в подвале. Мужчина не помнил, как он там оказался.

Данные алкотестера показали, что в крови мужчины содержится достаточное для запрета на вождение автомобиля количество алкоголя, хотя все утро пара провела в церкви и не пила. Иногда мужчина не мог контролировать себя. «Я не причинил никому вреда, но однажды бросил обеденный стол, и другу пришлось меня успокаивать», — сказал Стамп.

При этом мужчина утверждал, что не брал в рот ни капли алкоголя. Пара обратилась к врачам, но большинство из них не верили, что такое возможно. Они советовали пастору бросить пить.

Яна начала изучать информацию о симптомах болезни и предположила, что, возможно, у ее мужа синдром автопивоварни. Такое бывает, когда в организме существует избыток грибков определенного типа. Эти грибки питаются углеводами, которые потребляет человек, и вырабатывают алкоголь. Пара начала настаивать на том, чтобы скептически настроенные врачи провели тесты, результаты которых подтвердили эти подозрения.

«Ужасно, что она думала, что я веду двойную жизнь. Когда мне поставили диагноз, она упала в обморок и сказала, что больше не может выносить такой стресс», — сообщил мужчина. Стамп подчеркнул, что синдром сказывается на личности. Иногда он чувствовал себя так, будто одновременно был пьян и страдал похмельем. Мужчина предполагает, что этот диагноз могли вызвать антибиотики, которые он принимал от других болезней.

Американец начал лечение, но столкнулся с симптомами абстиненции, включавшими тошноту, диарею и желудочные колики. Кроме того, ему хотелось алкоголя. Мужчине на три месяца пришлось оставить работу.

Теперь ему приходится быть очень осторожным, чтобы не съесть чего-либо, что привело бы к возвращению симптомов. Мужчина избегает углеводов и живет на диете из яиц, курицы, говядины, бургеров и стейков. Стампу удалось включить в рацион брюссельскую капусту, но он не может есть уксус, кетчуп или другие крахмалистые и сладкие продукты.

Ранее сообщалось, что врачи излечили мужчину, чей организм самостоятельно производил алкоголь. В одном случае опьянение пациента было таким сильным, что в результате случайной полицейской проверки мужчина лишился водительских прав.