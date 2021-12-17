Российский школьник внезапно умер через трое суток после дня рождения

В Мурино Ленинградской области 17-летний школьник внезапно умер во время сборов на учебу. Об инциденте сообщает сайт 78.ru

16 декабря юноша собирался в школу, когда ему неожиданно стало плохо, его мать вызвала скорую помощь. Медикам не удалось спасти молодого человека. По информации издания, школьник погиб спустя три дня после празднования дня рождения.

На теле погибшего не обнаружили следов насилия, специалисты выясняют причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае десятилетний школьник умер во время игры на смартфоне, когда тот был включен в сеть и заряжался. Смерть российского школьника произошла из-за удара током. При этом мальчик мог пережить удар, однако рукой он машинально схватился за расположенную рядом металлическую батарею, что привело к почти мгновенной смерти.