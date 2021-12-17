Познер назвал сходство русских и американцев

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер рассказал, чем, по его мнению, похожи русские и американцы. Сходство представителей двух народов он назвал в своем блоге «Познер.Online» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Для меня очевидно, что для русского человека очень важно иметь идеал. Очень важно во что-то верить. Не все народы такие, я вас уверяю. В этом мы похожи на американцев. Им тоже очень важно верить во что-то», — отметил Познер.

Журналист добавил, что исчезновение этой веры может приводить к серьезным последствиям. По словам ведущего, к ним относятся пьянство, преступность и эмиграция.

При этом отличительной чертой русского характера Познер посчитал, поразительное умение выходить из сложных ситуаций. «Может быть, это связано с тем, что всегда было очень бедно и очень трудно», — объяснил эту черту журналист.

Ранее Познер порассуждал о современном русском языке. Телеведущий согласился с утверждением, что язык — это культурный код народа, и признался, что обеспокоен деградацией русского языка. В то же время Познер сообщил, что упрощение языка наблюдается не только в России, но и во многих других странах, например, в Великобритании, Франции и США.