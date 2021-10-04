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Познер рассказал о беспокойстве из-за деградации русского языка

Телеведущий Владимир Познер признался, что обеспокоен упрощением русского языка
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Владимир Познер
Владимир Познер
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос поклонника о том, считает ли он, что русский язык деградировал. О том, как изменился язык, журналист порассуждал в материале, опубликованном на его сайте «Познер Online».

Телеведущий согласился с утверждением, что язык — это культурный код народа, и признался, что обеспокоен деградацией русского языка. В то же время Познер сообщил, что упрощение языка наблюдается не только в России, но и во многих других странах, например, в Британии, Франции и США.

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По словам журналиста, язык телевизионных программ 30-40 летней давности сильно отличается от языка сегодняшнего. Он рассказал, что в прошлом язык, на котором говорили дикторы, был более богат, выразителен, а также звучал правильнее. Однако, как отметил Познер, с тех пор началось упрощение языка.

«Что-то произошло. Я не знаю, как это назвать, демократизация ли, поиск самого общего знаменателя… Кто наш зритель? Некоторая элитарная группа людей — или же мы хотим, чтобы все смотрели? Если все смотрят, то давайте будем с ними разговаривать проще», — написал он.

Ведущий констатировал, что с упрощением языка трудно что-либо сделать. «Можно только надеяться на то, что будут отдавать себе в этом отчет и будут об этом думать. Но, к сожалению, и социальные сети не являются примером того, как надо писать, как надо говорить и прочее. Куда это нас приведет, я не знаю, но это действительно повод для беспокойства», — заключил журналист.

Ранее Познер высказался о возможных блокировках зарубежных социальных сетей в России.

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