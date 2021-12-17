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Песков ответил на вопрос о просмотре Путиным TikTok

Дмитрий Песков о том, видел ли Путин хотя бы одно видео в TikTok: надеюсь, что нет

Кадр: RTVI Развлечения / YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, видел ли Владимир Путин хотя бы одно видео из соцсети TikTok. В разговоре с телеведущей Тине Канделаки он сказал, что надеется, что политику не доводилось просматривать такие ролики. Интервью вышло в эфире телеканала RTVI, выпуск доступен на YouTube.

«Надеюсь, что нет», — с улыбкой отреагировал Песков на вопрос Канделаки о просмотре TikTok Путиным. Пресс-секретарь главы государства также рассказал о том, что президент читает в дороге.

Маргарита Щигарева
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