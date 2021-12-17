Песков ответил на вопрос о просмотре Путиным TikTok

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, видел ли Владимир Путин хотя бы одно видео из соцсети TikTok. В разговоре с телеведущей Тине Канделаки он сказал, что надеется, что политику не доводилось просматривать такие ролики. Интервью вышло в эфире телеканала RTVI, выпуск доступен на YouTube.

«Надеюсь, что нет», — с улыбкой отреагировал Песков на вопрос Канделаки о просмотре TikTok Путиным. Пресс-секретарь главы государства также рассказал о том, что президент читает в дороге.