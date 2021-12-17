Песков рассказал о любви к аккаунту в Twitter «Усы Пескова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что читает и любит аккаунт в Twitter «Усы Пескова», который посвящен его усам. Об этом он заявил в эфире RTVI.

«Я "Усы Пескова" очень люблю. Там есть очень хороший, злой, но элегантный юмор», — признался Песков. Он также отметил, что в Telegram в основном читает информационные агенства.

Ранее дочь представителя Кремля Елизавета Пескова опубликовала в Instagram-сторис видео с усами отца. Для этого девушка создала маску, позволяющую любому пользователю соцсети примерить усы высокопоставленного чиновника на себя.