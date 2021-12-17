Белоруссия предложила Польше обсудить на границе «критические вопросы»

В Министерстве обороны Белоруссии предложили польским коллегам провести приграничные переговоры для обсуждения «критических вопросов». Об этом сообщает официальный Telegram-канал белорусского военного ведомства.

В Минобороны рассказали о прошедшей встрече замначальника Департамента международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко с военным атташе Польши полковником Ярославом Кембровски.

Отмечается, что во время беседы польскому дипломату сообщили о «неприемлемости ультимативных заявлений» и предложили организовать приграничные переговоры, во время которых «будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими».

Кроме того, Ревенко предложил Кембровски незамедлительно провести «верификационные мероприятия» на территории Польши и Белоруссии. В Минобороны подчеркнули, что подобные меры «позволят не только снять напряженность в отношениях, но и дадут старт конструктивному диалогу и налаживанию отношений».

До этого польского военного атташе вызывали в Министерство обороны Белоруссии в ноябре. Тогда в военном ведомстве сообщали, что поводом для этого стали «безосновательные обвинения в причастности белорусских военных к миграционному кризису», и обвиняли Варшаву в неспособности к конструктивному диалогу и урегулированию ситуации.