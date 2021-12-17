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Сбежавшего из-под ареста экс-чиновника нашли в ресторане с полковником ФСБ

В Петербурге задержали бывшего чиновника Росреестра, объявленного в международный розыск

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В ресторане Петроградского района Санкт-Петербурга задержали бывшего чиновника Росреестра Бориса Авакяна, объявленного в международный розыск по делу о контрабанде. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, в заведении у него была встреча с полковником ФСБ.

Оперативники приехали в заведение после звонка гражданина, который сообщил, что увидел Авакяна. Беглеца задержали и доставили в полицию Петроградского района.

Экс-чиновник проходил обвиняемым по делу о неуплате таможенных платежей. Решением суда его поместили под домашний арест, однако он сбежал в Париж, а потом переехал в Армению. Там он занимал пост экс-замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Мария Рубникович
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