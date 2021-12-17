В Ереване поставят монумент в честь российско-армянской дружбы

Парламенты Армении и России решили поставить памятник российско-армянской дружбе. Монумент стороны согласились разместить на Площади России в Ереване, передает Sputnik.

Российские и армянские парламентарии встречались в режиме онлайн на 33-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Армении. Помимо вопросов расширения торгово-экономических связей, возможностей русского языка в Армении и армянского языка в России, стороны захотели установить монумент в честь дружбы двух народов.

Для размещения памятника депутаты выбрали площадь России в Ереване. Площадь, в свою очередь, открыли в 2008 году бывшие тогда президентами России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян.

Известный памятник российско-армянской дружбе есть и в Москве. Памятник «Благословенна в веках дружба народов России и Армении» расположен на площади Никитских ворот. Армянская сторона подарила его российской столице в 1997 году, в честь 850-летнего юбилея Москвы.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян высоко оценил роль российских миротворцев в поддержании мира в Армении. Пашинян добавил, что Армения намерена оставаться в ОДКБ.