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Глава СПЧ назвал бессовестными сравнивающих ковид-сертификаты с Холокостом

Фадеев: сравнивающие введение ковид-сертификатов с Холокостом ведут себя бессовестно
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Сравнивающие введение ковид-сертификатов с Холокостом россияне ведут себя бессовестно. Таким мнением поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он призвал недовольных граждан подумать прежде чем приводить такую трактовку. По словам Фадеева, сравнивать массовые убийства и временные ограничения в корне неправильно. «Есть определенные группы людей, которые так считают. Их ни в чем невозможно убедить», — заметил глава СПЧ.

Кроме того, в соцсетях начала появляться информация о том, что якобы ковид-сертификат — это «печать Антихриста», о которой в своем пророчестве предупреждал Иоанн Богослов. Эти сведения Фадеев также подверг большому сомнению.

16 декабря в ходе заседания Госдума приняла в первом чтении закон о ковид-сертификатах для посещения общественных мест. За законопроект проголосовали 329 депутатов; против — 87; 1 человек воздержался.

Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающие использование в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания, были внесены в Госдуму 12 ноября.

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Анна Щербакова
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