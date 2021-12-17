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TikTok начнет доставлять еду

Видеосервис TitTok запустит доставку готовой еды в США под брендом TikTok Kitchen

Фото: Globallookpress.com

Видеосервис TikTok объявил о создании в США сети ресторанов под брендом TikTok Kitchen, которые будут заниматься доставкой готовой еды, пишет Bloomberg. Уже в марте в стране откроется 300 ресторанов. В меню будут самые популярные блюда в приложении, такие как «тикток-паста», «чипсы из макарон» и «кукурузные ребрышки».

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Для создания сети ресторанов TikTok стал партнером компании Virtual Dining Concepts, которая помогает знаменитостям и блогерам выйти на ресторанный рынок. Ее соучредитель Роберт Эрл рассказал, что уже к концу 2022 года планируется открыть более тысячи ресторанов. «Послушайте, цифры показывают, что у этой платформы миллиард постоянно вовлеченных посетителей в месяц. У нас впервые есть бренд с аудиторией в сотни миллионов человек», — подчеркнул Эрл. 

Меню будут обновлять раз в три месяца. По словам Эрла, если какое-то блюдо приобретет популярность в приложении, его смогут добавить в ассортимент. Поэтому неизвестно, останутся ли такие «вирусные» блюда, как запеченная паста фета («тикток-паста», самое популярное блюдо 2021 года в поисковике Googleпри. «Ленты.ру»), постоянной частью меню. Представители TikTok заявили, что прибыль от ресторанов направят авторам рецептов, добавленных в меню. Таким образом компания хочет поддержать кулинарные таланты на своей платформе. 

Многие успешные компании стараются выйти за рамки рынка, на который пришли изначально. Например, сервис доставки еды Uber Eats объявил, что начнет доставлять марихуану клиентам из города Онтарио в Канаде. Компания уже запустила доставку спиртных напитков в стране и давно намеревалась выйти на растущий рынок торговли марихуаной. 

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Платон Щукин
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