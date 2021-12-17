На Украине сняли ролик о Рождестве и борьбе с «русским миром»

Во Львове сняли ролик о праздновании католического Рождества и борьбе с «русским миром». Его на своем YouTube-канале опубликовал украинский националист Богдан Панкевич.

Автор ролика решил донести до зрителей мысль о необходимости отмечать католическое Рождество 25 декабря вместо православного 7 января. Смысл подобных перестановок он решил объяснить на примере двух неопрятных русскоязычных мужчин, которые после Нового года ищут, где во Львове можно опохмелиться.

По сюжету ролика они встречают пожилого местного жителя и поздравляют его с наступающим Рождеством. Однако тот им по-украински говорит, что «Рождество мы уже отпраздновали».

Мужчины переглядываются между собой, возмущаясь, что это как-то «не по-русски», и решают «валить домой». После этого автор видео напоминает зрителям, что празднование Рождества по католическому календарю является «вакциной против русского мира».

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