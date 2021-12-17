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Синоптик рассказал о погоде в России на январские праздники

Синоптик Шувалов: в Новый год и в первые дни января в России ожидаются морозы

Фото: АГН «Москва»

В средней полосе России — в частности, в Москве — погода в новогоднюю ночь и в дни январских праздников будет морозная, с температурой ниже 10 градусов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В новогоднюю ночь за последние десять лет температура только один раз была ниже десяти градусов — в 2016 году. В остальные годы в пределах пяти градусов ниже нуля. Такие сиротские новогодние ночи. Средняя полоса России и Москва сейчас в преддверии очень сильного, мощного вторжения холода, которое начнется в понедельник, 20 декабря, но продолжится практически всю следующую неделю

Александр Шуваловсиноптик

Шувалов добавил, что подобные сильные вторжения растягиваются во времени и являются достаточно продолжительными, поэтому с большой долей уверенности можно говорить про новогоднюю ночь с температурой от 10 до 15 градусов мороза. «Будет небольшой снежок, искрящийся в лунном свете на деревьях», — отметил синоптик.

По словам Шувалова, такая погода задаст тон всем январским праздникам, и в первые десять дней 2022 года будут стоять типичные для такого периода морозы. Однако возможны изменения, добавил синоптик.

В Поволжье и на Урале ситуация будет складываться так же, как в средней полосе России. При этом в Санкт-Петербурге и на северо-западе Русской равнины более вероятны оттепели — как в новогоднюю ночь, так и в первые десять дней января.

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На юге ожидается активная циклоническая деятельность и ненастная погода с большим количеством осадков и ветром. Она установится в Геленджике, Сочи, Новороссийске с пятницы, 17 декабря, и продержится всю следующую неделю.

«Пока в средней полосе будет держаться холод, этот процесс с большим количеством осадков будет преобладать в Причерноморье вплоть до январских праздников. И такая неустойчивая погода с осадками будет и в Краснодаре, и в Ставрополе. И если в средней полосе спокойная погода — морозец, небольшой снег, то здесь — и осадки, и порывистый ветер, и около нуля градусов», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян, что европейскую часть России, Урал и Западную Сибирь до конца декабря и середины января накроют аномальные морозы. Среднесуточная температура в России опустится ниже нормы на 5-7 градусов, а холода отступят только к концу января 2022 года.

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Майя Гавашели
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