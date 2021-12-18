Российский миллиардер Роман Абрамович оказался гражданином Португалии. Об этом пишет местная газета Publico.

По информации источника издания, 55-летний предприниматель получил паспорт страны в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов. Известно, что Абрамович является членом еврейской общины Порту, благотворителем которой он был.

Сам миллиардер поступившую информацию пока никак не прокомментировал.

22 ноября сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров в августе этого года получил французское гражданство. Согласно документу от 23 августа, предприниматель оказался в числе лиц, приобретающих права гражданства страны. В списке были указаны его имя, дата и место рождения.

