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Самолеты Минобороны вывезли из Кабула 200 граждан России, Киргизии и Афганистана

ТАСС: доставившие в Афганистан гуманитарную помощь самолеты вылетели в Москву

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самолеты Минобороны России, доставившие гуманитарную помощь в Кабул, вылетели в Москву с гражданами Российской Федерации, Киргизии и Афганистана на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

«Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в заявлении ведомства. В Минобороны также уточнили, что самолеты совершат промежуточные посадки на аэродромах в Таджикистане и Киргизии для дозаправки.

Сообщается, что российские самолеты Ил-76 вывезли из Кабула около 200 человек — это граждане России, Киргизии и афганские студенты, проходящие обучение в РФ. Прибытие гуманитарного рейса ожидают на аэродроме Чкаловский.

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Ранее сообщалось, что авиационная группировка была создана министром обороны Сергеем Шойгу. Самолеты доставили в столицу Афганистана 36 тонн гуманитарного груза для населения Афганистана, в том числе продукты питания и лекарства.

После прихода к власти движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) афганское правительство находится под санкциями. Западные банки заморозили иностранные активы Кабула по указанию Вашингтона, а работа афганских банков в системе платежей SWIFT была остановлена. При этом в начале декабря США все же разрешили своим гражданам и постоянным жителям страны частные денежные переводы в Афганистан.

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Никита Савин
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