В Великобритании вынуждены искать и перевозить уголь более чем за 5000 километров, так как последняя шахта в стране закрывается. Исторической железной дороге Bodmin and Wenford Railway приходится импортировать в Великобританию топливо из Казахстана, пишет The Telegraph.

Много лет Bodmin and Wenford Railway использовала уголь из шахты в Южном Уэльсе, единственного оставшегося источника добываемого в Великобритании угля. Однако в течение ближайших нескольких месяцев ее должны закрыть ради планов по спасению планеты: правительство постепенно отказывается от угля из-за его пагубного воздействия на окружающую среду. Теперь историческая железная дорога вынуждена покупать топливо более низкого качества в Казахстане — уголь пересекает всю Европу, чтобы оказаться в Великобритании. Сотрудники железной дороги говорят, что они еще не знают, насколько надежным может оказаться иностранный товар, и пока не могут сообщить, как сильно им придется повысить цены за свои услуги.

Джимми Джеймс, представитель Bodmin and Wenford Railway, рассказал, что Ассоциации исторических железных дорог Великобритании пришлось получить разрешение правительства на использование импортного угля, чтобы продолжить работу. При этом Джеймс обратил внимание на неэкологичность импорта из-за того, что уголь приходится далеко везти.

Шахта Ffos-y-fran в первую очередь обеспечивала местный сталелитейный завод и электростанцию, а поставки для железных дорог были лишь небольшой частью их бизнеса. Джеймс считает, что в этом случае для «зеленых лоббистов логика сталелитейной промышленности, которая сейчас вынуждена импортировать огромные запасы угля со всего мира вместо того, чтобы использовать внутренние ресурсы, похоже, теряется».

В 2020 году последняя шахта закрылась в Англии. Карьер открытого типа Bradley Mine проработал порядка 200 лет. Теперь Англия вынуждена импортировать топливо из России и США.