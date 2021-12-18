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Луганскую ТЭС переведут на газ в связи с нехваткой на Украине угля

Министерство энергетики Украины: из-за нехватки угля Луганская ТЭС будет работать на газе

Фото: Shutterstock

В связи с дефицитом угля Луганскую ТЭС переведут с угля на газ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

В ведомстве рассказали, что соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Отмечается, что это связано с отсутствием иной возможности обеспечить достаточный запас топлива для работы станции.

В министерстве добавили, что для реализации этого решения правительство дало поручение профильным ведомствам разработать механизм замещения угля на ТЭС. Там также подчеркнули, что электростанция будет работать на газе до тех пор, пока запасы прежнего топлива для ее обеспечения не станут достаточными, и что использование этого механизма на других украинских ТЭС пока не планируется.

Ранее Министерство энергетики Украины предложило правительству принять распоряжение о возможности перевода на газ ТЭС и ТЭЦ, у которых основным видом топлива является каменный уголь. При этом в ведомстве заявили, что средства на реализацию такой опции направят только в случае нехватки угля на складах.

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Марина Совина
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