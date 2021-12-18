Доктор Мясников назвал неожиданную причину головокружений

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что частые приступы головокружения могут быть вызваны заболеванием внутреннего уха. Такую неожиданную причину он назвал в эфире канала «Россия 1».

Доктор подчеркнул, что многие пациенты ошибочно полагают, что указанный недуг требует консультации невропатолога, однако в действительности им следует обратиться к отоларингологу.

При этом, по его словам, далеко не все лоры знают, как лечить позиционное доброкачественное головокружение, так как лекарства в этом случае не помогают.

«Необходимо принять определенное положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения», — заключил он.

Ранее Мясников прокомментировал утверждение о том, что секс полезен для здоровья. Доктор согласился с этим, однако подчеркнул, что к процессу важно относиться серьезно, и напомнил, что в истории были зафиксированы случаи, когда мужчины умирали во время полового акта.