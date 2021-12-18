Водитель выволок российскую пенсионерку из автобуса и попал на видео

В Екатеринбурге водитель автобуса выволок из салона российскую пенсионерку. Произошедшее попало на видео, его публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На записи видно, как в вечернее время два россиянина вытаскивают из салона машины престарелую женщину в черном пальто и лиловой шапке. В это время она держит трость и пытается встать. «А то она обосрет... [Зачем] мне это надо?» — закричал водитель, оставив выгнанную пассажирку на асфальте. Поблизости видно мужчину, который пытается поговорить с водителем и смотрит на происходящее.

Причины, из-за которых возник конфликт водителя общественного транспорта с женщиной, пока точно неизвестны. При этом «Подъем» со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает, что россиянка, скорее всего, была в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется также, что она имела при себе бутылку водки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге двое подростков жестоко избили мужчину, который шел домой с работы. Инцидент произошел вечером 17 декабря. Молодые люди, на вид в возрасте 16-17 лет, неожиданно напали на россиянина, когда тот разговаривал по телефону с женой. По словам очевидцев, подростки сильно пинали его ногами и разбили все «лицо вдребезги».