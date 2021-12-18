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Российские подростки жестоко избили мужчину на улице

Е1: в Екатеринбурге двое подростков жестоко избили мужчину, полиция проводит проверку

Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге двое подростков жестоко избили мужчину, который шел по улице домой с работы. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 декабря, на проезде Горнистов. Российские подростки, на вид в возрасте 16-17 лет, неожиданно напали на мужчину, когда он говорил по телефону с женой, и начали пинать ногами. Молодой человек упал и начал громко кричать. Проходившая поблизости девочка услышала крики и начала останавливать машины на дороге, чтобы позвать на помощь.

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Нападавшие ничего не похитили у пострадавшего. Мужчине предстоит сделать снимки челюсти и носа, так как, по словам очевидцев, у него «лицо вдребезги». В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что пострадавший подал заявление, однако от госпитализации отказался. Полиция проводит проверку по данному факту и устанавливает личности нападавших.

Ранее житель Урала жестоко избил соседа ножкой табуретки из-за места на парковке. Позже медики диагностировали у пострадавшего ушиб головы. Мировой судья судебного участка № 2 Североуральского судебного района признал россиянина виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Жителю Урала назначали 100 часов обязательных работ.

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Марина Совина
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