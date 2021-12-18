Российский эпидемиолог оценил развитие пандемии коронавируса и предсказал пик заболевания. Его слова приводит издание UFA1.RU.

Специалист отметил, что эпидемиологический процесс продолжается, а вирус наращивает свой потенциал.

«Скоро будет пик распространения вируса, и он будет давать нам самую высокую смертность», — отметил собеседник издания.

Новый омикрон-штамм, выявленный в Южной Африке, вызывает опасения, потому что скорость его распространения выше, чем у предыдущего варианта вируса — дельта. Вирус набирает вирулентность, отметил специалист. По словам врача, человечество ждут новые штаммы, вирус мутирует из-за того, что все еще много людей без иммунитета. Поэтому России необходимо создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации от коронавируса.

Медик отметил, что, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия продлится до 2025 года, при этом «всем нужно набраться большого терпения и беречь себя».

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что омикрон-штамм коронавируса может начать активно распространяться в России в январе 2022 года. Вирусолог отметил, что сейчас на территории страны распространен дельта-штамм, однако допустил, что новый вариант коронавируса придет позже, вспомнив, что сама пандемия в России началась позднее, чем в Европе.