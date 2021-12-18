Стало известно о планах разведки Британии вывезти Николая II из России

Разведка Британии разрабатывала сразу несколько планов эвакуации императора Николая II, однако британским властям не хватило решимости осуществить операцию. Об этом стало известно телеканалу BBC.

Как сообщает телеканал со ссылкой на рассекреченные документы спецслужб и записи из королевских архивов, обсуждение возможной эвакуации Николая II началось почти сразу после его отречения от престола 2 марта 1917 года. Так, в середине марта британский генерал Джон Хэнбери-Уильямс встретился с матерью Николая II Марией Федоровной, и пришли к выводу, что императору стоит как можно скорее покинуть Россию.

Такое внимание Британии к императорской семье телеканал объясняет тем, что британский монарх Георг V и Николай II состояли в родстве. Кроме того, две страны были союзниками в Первой мировой войне.

Как отмечает телеканал, разведка разработала сразу несколько планов эвакуации. Первый разработал офицер королевского военно-морского флота Оливер Локер-Лэмпсон. Он смог завербовать одного из слуг в Александровском дворце, где находилась царская семья после отречения Николая II от престола. Согласно плану, слуга должен был сбрить бороду императору, поменяться с ним одеждой, а себе прикрепить накладную бороду.

Затем император должен был покинуть дворец и пройти до места, где его ждали британские разведчики. После этого его бы перевезли до Архангельска и переправили в Лондон под защитой британский военных. Однако этот план не предусматривал эвакуации семьи императора, без которой он не хотел покидать Россию. Кроме того, для реализации плана нужно было получить одобрение Лондона и прислать боевой корабль.

Вместе с планом по эвакуации Романовых британская разведка работала над подрывом или свержением власти большевиков. Так, кавалер боевых орденов капитан королевского флота Фрэнсис Кроми и британский разведчик Сидней Рейли предложили второй план — «вторжение тотального масштаба» в Россию.

Третий план был предложен главой Секретной службы Мэнсфилдом Каммингом после того, как царскую семью отправили в Тобольск.

