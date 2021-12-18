Раскрыт простой способ укрепить иммунитет в сезон простуды

Эфирные масла укрепляют организм и способны помочь в борьбе с простудой в зимний сезон, заявила ароматерапевт Галина Колосова, передает «Звезда».

Подойдут чайное дерево, эвкалипт, мята, любые хвойные масла: пихта, кипарис, ель. Эфирные масла лимона и апельсина хороши для укрепления иммунитета. Как уточнила эксперт, при мокром кашле можно растирать грудную клетку маслом фенхеля, а при сухом — маслом гвоздики или корицы.

Специалист посоветовала использовать диффузор или разводить в любом жирном (базовом) масле выбранное эфирное. «В таком виде наносим на тело, грудную клетку, стопы, позвоночник. Без разведения масла жгучие, особенно, которые специи», — раскрыла простой способ она.

Колосова рекомендует использовать диффузор вместо аромоламп, так как во втором случае масло подвергается воздействию высоких температур и начинает гореть.

Ранее немецкие врачи назвали злоупотребление назальными спреями самым неправильным действием при лечении простуды. Они посоветовали не использовать назальные средства больше недели, так как слизистые оболочки «привыкают» к стандартной дозировке, что может привести к хроническому насморку.

