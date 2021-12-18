Последствия пожара на строящемся корабле в Петербурге сняли на видео

Последствия пожара в Санкт-Петербурге, который произошел 17 декабря на строящемся корабле «Проворный», сняли на видео. Его опубликовал «Пятый канал».

На кадры попал разрушенный из-за пожара корабль, который пожарные продолжают заливать водой. Видно, что серьезно пострадала верхняя палуба и конструкции над ней.

Очаг возгорания находился в надстройке, в которой расположена ходовая рубка командного поста. Внутри корабля располагались газовые баллоны, часть из которых спасателям удалось вынести.

Возгорание произошло на судостроительном заводе «Северная верфь». В результате происшествия пострадали трое пожарных. Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Пожару на корвете «Проворный» был присвоен наивысший, четвертый ранг сложности. В тушении было задействовано 168 человек и 42 единицы техники.

Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.

Строительство военного корабля началось в апреле 2013 года. Официальная церемония закладки прошла 25 июля 2013 года. В мае 2016 года завершилось формирование корпуса. Передача корвета флоту изначально была запланирована на конец следующего года. Корабль должен был войти в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и базироваться на Камчатке.